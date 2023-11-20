Минфин США признал полную зависимость Украины от западной помощи

Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNBC.

Она также отметила, что принятие документа об оказании дальнейшей военной помощи Украине является «важнейшим приоритетом» для президента США Джо Байдена и национальной безопасности.

«Украине не хватает денег, чтобы платить школьным учителям за работу в классах и сотрудникам служб быстрого реагирования. <...> Украина полностью зависит от данной [финансовой] помощи», — заявила Йеллен.

Она добавила, что ЕС и Международному валютному фонду (МВФ) нужно, чтобы США «выполнили свою часть работы» и перевели очередной транш Украине.

Министр отметила, что Соединенным Штатам необходимо предоставить Киеву пакет помощи в размере €50 млрд, утвержденный Европейским парламентом на следующие четыре года.

«Эта помощь имеет решающее значение для национальной безопасности Америки. Если Путин выиграет на Украине, в следующий раз мы можем стать свидетелями нападения на нашего союзника по НАТО. Мы должны остановить это», — заключила Йеллен.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что станет катастрофой для Вашингтона.