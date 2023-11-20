МИД РФ прокомментировал результаты президентских выборов в Аргентине

Россия уважительно относится к выбору аргентинцами своего президента — Хавьера Милея. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«С уважением относимся к суверенному выбору аргентинского народа и обозначенным законно избранным президентом <…> направлениям деятельности его администрации», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД выразили надежду на укрепление сотрудничества между Россией и Аргентиной. Россия отметила готовность к взаимодействию двух стран в интересах «построения справедливого миропорядка».

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины.

20 ноября стало известно, что Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине. Он обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов. Милей вступит в должность с 10 декабря.

Ранее Маск оценил результаты президентских выборов в Аргентине.