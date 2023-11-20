Турция вновь готова стать страной — хозяйкой переговоров по Украине

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Турция вновь готова стать страной — хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Турция была хозяйкой переговоров между сторонами конфликта на самом высоком уровне, и тогда был достигнут «самый значимый прогресс с начала войны».

«Наша страна <…> вновь готова принять подобного рода встречу и быть ее модератором, когда для этого созреют условия», — сказал он.

Министр отметил, что Анкара поддерживает связь с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта.

Фидан подчеркнул, что Турция подходит к развитию отношений с Россией и Украиной, исходя из своих национальных интересов и международных обязательств.

Переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что чиновники из США и Евросоюза полагают, что Россия и Украина вряд ли сядут за стол переговоров до президентских выборов в США в 2024 году.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.