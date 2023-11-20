Стали известны даты проведения парламентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении даты проведения парламентских выборов в стране. Об этом сообщило местное агентство БелТА.

В материале указано, что в соответствии с законодательством республики выборы в палату представителей Национального собрания Белоруссии состоятся 25 февраля 2024 года. В этот день гражданам предстоит проголосовать за депутатов нижней палаты парламента восьмого созыва, а также членов местных Советов депутатов 29-го созыва.

При этом выборы в верхнюю палату Национального собрания Белоруссии назначены на 4 апреля 2024 года. В рамках голосования избирателям предстоит выбрать членов Совета Республики восьмого созыва.

Согласно указу главы государства, выдвижение кандидатов для участия в выборах в верхнюю палату парламента должно завершиться до 21 марта 2024 года. В документе подчеркивается, что кандидатов могут выдвигать местные Советы депутатов, распорядительные и исполнительные органы власти.

20 ноября белорусский лидер провел встречу с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым, в ходе которой стороны обсудили предстоящий саммит организации. Мероприятие должно пройти 23 ноября в Минске.

Ранее Александр Лукашенко пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит ОДКБ.