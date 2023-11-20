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Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея

Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Милей, примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что российско-аргентинские отношения строятся на традициях дружбы и уважения. По словам Путина, стороны настроены на развитие стратегического партнерства. Президент обратил внимание, что рассчитывает на конструктивный диалог с Буэнос-Айресом по актуальным международным вопросам.

20 ноября стало известно, что Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине. Он обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов. Милей вступит в должность с 10 декабря.

Согласно анализу данных национальных статистических служб, новый президент Аргентины может заменить национальную валюту долларом США.

Ранее Маск оценил результаты президентских выборов в Аргентине.

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