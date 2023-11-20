МИД РФ вызвал посла Финляндии из-за закрытия КПП на границе

Министерство иностранных дел РФ заявило протест финскому послу в стране Антти Хелантерею в связи с решением властей республики закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении указано, что 20 ноября представители министерства провели встречу с главой дипломатической миссии Финляндии. При этом в ходе беседы сотрудники российского ведомства заявили иностранному послу протест, так как закрытие коснулось наиболее активно использовавшихся КПП.

«Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежищ на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения», — говорится в публикации.

Также в министерстве подчеркнули, что из-за приостановки работы пропускных пунктов были нарушены права десятка тысяч российских граждан. Кроме того, в ведомстве действия Хельсинки назвали поспешными и обвинили финское правительство в отсутствии предварительных консультаций с Москвой.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо анонсировал закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Глава правительства отметил, что ограничения начнут действовать в ночь на 18 ноября.

Ранее в российском МИД предупредили, что финские власти могут полностью закрыть границу с РФ.