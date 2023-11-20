Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ вызвал посла Финляндии из-за закрытия КПП на границе

МИД РФ заявил протест послу Финляндии из-за закрытия пропускных пунктов

close
100%
Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Министерство иностранных дел РФ заявило протест финскому послу в стране Антти Хелантерею в связи с решением властей республики закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении указано, что 20 ноября представители министерства провели встречу с главой дипломатической миссии Финляндии. При этом в ходе беседы сотрудники российского ведомства заявили иностранному послу протест, так как закрытие коснулось наиболее активно использовавшихся КПП.

«Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежищ на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения», — говорится в публикации.

Также в министерстве подчеркнули, что из-за приостановки работы пропускных пунктов были нарушены права десятка тысяч российских граждан. Кроме того, в ведомстве действия Хельсинки назвали поспешными и обвинили финское правительство в отсутствии предварительных консультаций с Москвой.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо анонсировал закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Глава правительства отметил, что ограничения начнут действовать в ночь на 18 ноября.

Ранее в российском МИД предупредили, что финские власти могут полностью закрыть границу с РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий