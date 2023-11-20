В Венгрии рассказали об отношении европейцев к войне с Россией

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что большая часть европейцев согласны с позицией Будапешта по конфликту на Украине, так как выступают за мир в этой стране и не хотят вступать в войну с Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, в «больших вопросах», которые волнуют европейцев, позиция Венгрии совпадает с точкой зрения большей части граждан других стран континента.

«В конце концов, если людей спросить, хотят ли они воевать с Россией, то они однозначно ответят «нет». Вы хотите, чтобы Россия и Украина заключили мир? На этот вопрос в большинстве стран ответ будет положительный», — заявил он.

Орбан отметил, что европейцы также разделяют позицию Венгрии по вопросам сохранения национального суверенитета и борьбы с потоками нелегальных мигрантов в Евросоюз. Таким образом можно сделать вывод, что «Венгрия является голосом европейского народа», констатировал политик.

До этого Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз.

Ранее в Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на Fortnite.