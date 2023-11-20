Под Киевом раскольники захватили храм УПЦ

Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в ночь на 20 ноября произвели захват одного из храмов в Киевской области, где проводили службы сторонники канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает ТАСС. По информации агентства, речь идет о храме Архистратига Михаила в Бородянке.

«Когда прихожане молились в храме, сторонники ПЦУ срезали замки на дверях. Начались столкновения, нападавшим помогала полиция», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, захватом церкви руководил один из клириков ПЦУ. Агентство подчеркивает, что вместе с раскольниками в храм пришли люди в военной форме.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти пытаются заставить монахов канонической УПЦ стать раскольниками. По его словам, Киев использует шантаж для изменения религиозной принадлежности монахов.

Ранее неизвестные в камуфляже захватили монастырь УПЦ в Черкассах и избили священников.