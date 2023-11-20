Маск оценил результаты президентских выборов в Аргентине

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск оценил результаты прошедших президентских выборов в Аргентине, на которых победу одержал Хавьер Милей. В соцсети Х он написал, что новый глава государства сможет обеспечить стране процветание.

«Аргентину ждет процветание», — написал Маск в ответ на одну из публикаций в социальной сети.

В другом посте он отметил, что избрание либертарианца правых взглядов на пост главы государства положило начало новому тренду в политике.

20 ноября стало известно, что Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее политолог объяснил, почему победа Милея в Аргентине выгодна России.