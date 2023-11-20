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В Госдуме сочли плохим знаком визит главы Пентагона в Киев

Депутат Ивлев назвал плохим знаком для Киева визит министра обороны США Остина

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев связан с политикой Вашингтона на украинском направлении, считает депутат Госдумы Леонид Ивлев, передает РИА Новости. По его словам, он приехал в страну из-за готовности американской стороны продолжать конфликт руками украинцев.

»США одержимы маниакальным желанием нанести России стратегическое поражение, чтобы погрузить весь мир в хаос войны. Но воевать США намерены чужим руками. В данном случае — до последнего украинца, что и подтвердил визит в Киев главы Пентагона <...> плохой знак для Украины и проявление извечной агрессивной американской манеры», — пояснил Ивлев.

Он добавил, что американские планы в отношении конфликта на Украине не будут реализованы. Ивлев подчеркнул, что Россия является непобедимым государством и останется таковым.

Ранее поездку главы Пентагона на Украину назвали черной меткой для Зеленского.

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