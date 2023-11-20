Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля эвакуацию россиян из сектора Газа

Представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провел встречу с израильским послом в стране Александром Бен Цви. В ходе мероприятия дипломаты обсудили эвакуацию российских граждан из сектора Газа и освобождение заложников палестинского движения ХАМАС, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении указано, что во время переговоров стороны обратили внимание на важность продолжения активного политического диалога. Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по поводу боевых действий на Ближнем Востоке.

«С российской стороны была подтверждена необходимость скоординированных усилий в интересах скорейшего решения комплекса задач гуманитарного характера, включая обеспечение безопасного выезда всех граждан России из сектора Газа, а также освобождение всех удерживаемых ХАМАС заложников», — уточняется в публикации.

По данным ведомства, в том числе речь шла об освобождении пленных с российским гражданством.

20 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что к текущему моменту в страну вернулась половина российских граждан, изъявивших желание покинуть территорию сектора Газа. Как сказал представитель президента РФ, руководство страны тщательно отслеживает эвакуацию людей из палестинского анклава.

Ранее члены движения ХАМАС пообещали освободить 50 заложников в обмен на временное прекращение огня в секторе Газа.