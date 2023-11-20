Президент Ирана призвал лидеров 50 стран оказать давление на Израиль из-за Газы

Президент Ирана Эбрахим Раиси направил письма лидерам 50 стран, в том числе России и Китая, с призывом оказать давление на Израиль в связи с ситуацией вокруг сектора Газа и радикального движения ХАМАС, передает Tasnim.

Письма также получили Турция, Казахстан, Южная Африка, Кения. Иордания.

В документе иранский лидер призвал глав упомянутых стран «к единству и координации действий свободных и независимых стран в оказании давления на Израиль».

12 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся арабо-исламский саммит, на котором в том числе присутствовали лидеры Турции и Ирана. Участники мероприятия выдвинули ключевое условие установления мирных отношений с Израилем. Предварительными условиями мира были названы прекращение «оккупации всех арабских территорий» на территории Палестины от 1967 года, то есть создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.