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В МИД РФ назвали Украину нищей, вымирающей территорией

МИД РФ: Украина после «евромайдана» утратила свою государственность

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Stoyan Nenov/Reuters

Украина после «евромадйана» утратила свою государственность, превратившись в нищую, вымирающую территорию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю десятилетия начала украинского «евромайдана», опубликованном на сайте МИД.

По словам Захаровой, «евромайдан», начавшийся на Украине 10 лет назад, стал точкой невозврата для катастрофы, которую можно наблюдать в республике сейчас.

«С первых дней «евромайдана» стало понятно, что речь идет об очередной «цветной революции» – любимом детище США и их союзников <...> В ноябре 2013 года Запад и радикальная неонацистская украинская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины», — отметила Захарова.

Она добавила, что сегодня для Украины нормой являются правовой беспредел и беззаконие, борьба с инакомыслием, коррупция. Захарова резюмировала, что из «самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию».

До этого президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Россия пытается организовать новый «Майдан».

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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