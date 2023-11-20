Медведчук рассказал, какие проблемы ждут Украину в 2024 году

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на вечное и бесконечное финансирование со стороны западных стран были наивными и абсолютно беспочвенными. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук в публикации на сайте «Смотрим.ру».

«Попользовавшись Украиной в своих интересах, США и ЕС постепенно бросают ее на произвол судьбы. Если вчера Запад видел в войне с Россией прибыль, то при первых намеках на убытки политическая риторика западных политиков стремительно начинает меняться», — написал Медведчук.

Политик, возглавляющий движение «Другая Украина», напомнил, что бюджетные голосования США и ЕС последних дней продемонстрировали смену курса в отношении Украины и «нежелание потакать военно-коррупционными требованиями Киева».

Медведчук подчеркнул, что в принятом недавно законопроекте о госбюджете Украины на 2024 год предусмотрены заимствования в 2,2 трлн гривен ($57 млрд), из которых 1,7 триллиона гривен ($44 млрд) — внешние заимствования, что равнозначно экономической катастрофе страны.

В результате, по мнению Медведчука, в 2024 году Украину ждет масштабный бюджетный дефицит, кризис неплатежей, обнищание населения, социальные потрясения и бунт на фронте.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров признал свою страну банкротом. По его словам, банкротство проявляется в том, что Украина не способна самостоятельно наполнять свой бюджет, 75% украинского бюджета — это заемные или грантовые средства.

16 ноября Конгресс США одобрил бюджет без пункта о помощи Украине.

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