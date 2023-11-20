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На Украине планируют призывать в ВСУ заключенных и студентов

Депутат Безуглая: на Украине планируют разрешить призыв в ВСУ заключенных

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Mstyslav Chernov/AP

На Украине планируют внести изменения в закон о военной службе и расширить перечень подлежащих призыву граждан страны. Об этом со ссылкой на депутата пропрезидентской фракции Верховной рады Марьяну Безуглую («Слуга народа») сообщает ТАСС.

В случае принятия законопроекта в ряды ВСУ можно будет призывать заключенных, студентов и ряд других категорий граждан, ранее призыву не подлежавших.

«Расширяется перечень лиц, которые ставятся на воинский учет. В частности, те (…) которые были осуждены за совершение уголовного преступления [и приговорены к] лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания», — написала Безуглая на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Депутат отметила, что правила призыва на военную службу изменятся и для студентов вузов, которых на Украине в последние два года стало существенно больше. Для тех, кто получает второе или третье среднее специальное или высшее образование, отсрочки от призыва в украинскую армию более не будет.

В законопроекте упомянута и демобилизация. Предполагается, что право на нее получат военнослужащие после 18 месяцев пребывания в рядах ВСУ, а также получившие инвалидность, вернувшиеся из плена, являющиеся усыновителями или опекунами и несколько других категорий украинских граждан.

17 ноября стало известно, что после начала мобилизации Украину покинули около 20 тысяч мужчин, получивших повестки.

До того выяснилось, что украинский чемпион мира сбежал из страны из-за угрозы мобилизации.

Ранее в США оценили общие потери ВСУ.

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