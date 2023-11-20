В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к войне

Кремль не видит признаков того, что Азербайджан готовится начать новую войну против Армении, напротив — идет активная подготовка к заключению мирного договора. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что азербайджанские официальные лица называют Армению Западным Азербайджаном.

«Незнакомы с такими заявлениями Азербайджана. Мы слышали другие заявления: о завершении одного этапа подготовки к заключению мирного договора [с Арменией]. А по части заявлений Пашиняна не можем ничего сказать», — сообщил Песков на брифинге.

О том, что Азербайджан осуществляет «подозрительные действия», которые выглядят как подготовка к новой войне, Никол Пашинян заявил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване 18 ноября.

По его словам, в школах и университетах соседней республики учат называть Армению Западным Азербайджаном, а аналогичные высказывание проскальзывают и на официальном уровне.

При этом до этого помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев отметил, что власти республики верят в возможность наладить отношения с армянской стороной путем заключения мирного соглашения.

Ранее в Армении приостановили передачу в школы учебников на русском языке.