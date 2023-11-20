Умерла бабушка режиссера Евгении Беркович

Нина Катерли/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Умерла российская писательница, публицист и правозащитница Нина Катерли. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Женщины не стало в возрасте 89 лет.

«Светлая память. Мои соболезнования Елене Эфрос и другим родным и близким», — написал чиновник.

Катерли отдавала большое количество сил защите прав человека. Это легло в основу ее книг. Она приходилась матерью журналисту и правозащитнику Елене Эфрос, была бабушкой театрального режиссера Евгении Беркович.

В начале ноября суд продлил арест Беркович по делу об оправдании терроризма до 10 января 2024 года. Причиной этому стал ее театральный спектакль.

В постановке показана история женщин, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль получил «Золотую маску» и был профинансирован в том числе министерством культуры РФ.

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