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Путин заявил стремлении России и Китая построить более справедливый мир

Путин: Россия и Китай координируют усилия в решении международных проблем

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В приветствии, направленном участникам диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая», глава государства также отметил, что российско-китайские отношения стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях.

Путин также выразил уверенность, что и в этот раз межпартийные дискуссии будут содержательными и конструктивными, а высказанные во время диалога идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая выдержали испытания сложностями международной обстановки. Пекин намерен их развивать и дальше.

До этого Владимир Путин охарактеризовал отношения РФ и Китая. По словам главы государства, они достигли особой высоты и качества.

Ранее в США назвалиhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2023/11/19/21740347.shtml Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».

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