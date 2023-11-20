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В Кремле отреагировали на решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

Песков о закрытии КПП Финляндии: жалеем о русофобской позиции

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Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

По его словам, вряд ли сейчас можно повлиять на ситуацию, поскольку диалога между странами нет, и не Россия была инициатором сворачивания диалога.

Песков подчеркнул, что у Финляндии и России были хорошие, прагматичные отношения, основанные на взаимоуважении, поэтому сложившаяся ситуация ничего, кроме глубоких сожалений, не вызывает.

«Мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла русофобская позиция, которой придерживается руководство соседней страны», — добавил представитель Кремля.

На прошлой неделе правительство Финляндии приняло решение закрыть до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус».

В дальнейшем живущие в Финляндии россияне вышли на митинг к зданию парламента в Хельсинки с требованием открыть КПП на российско-финской границе. Граждане РФ обвинили финские власти в ограничении прав на встречу с семьями и свободу передвижения. Петиция против закрытия пропускных пунктов собрала 10 тысяч подписей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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