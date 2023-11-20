Генсек НАТО заявил об обеспокоенности из-за сепаратизма в Боснии

Распространение «сепаратистской риторики» в Боснии вызывает беспокойство у руководства НАТО. На это указал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, которого процитировало агентство Reuters.

Соответствующее заявление прозвучало во время встречи главы Североатлантического альянса с председателем Совета министров Боснии Борьяной Кристо. При этом Столтенберг обратил внимание, что также обеспокоен вмешательством в дела Боснии со стороны других государств.

По его словам, в том числе речь идет о российских властях. В то же время генеральный секретарь НАТО указал, что рассчитывает на продолжение «евроатлантического пути Боснии».

«Каждая страна имеет право выбирать меры своей безопасности без иностранного вмешательства», — подчеркнул руководитель Альянса.

В октябре премьер-министр Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович заявил о планах властей подписать договор о долгосрочных поставках газа из РФ. Ожидается, что соглашение будет заключено до конца 2023 года.

Ранее генсек НАТО призвал российское руководство вывести войска из Приднестровья.