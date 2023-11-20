Боррель признался в поддержке Палестины в ближневосточном конфликте

Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что настроен несколько «пропалестински» в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал свою недавнюю встречу с израильским президентом Ицхаком Герцогом. По его словам, он «немного» является сторонником Палестины и из-за этого опасался прохладного отношения к себе со стороны главы еврейского государства.

Однако опасения Борреля оказались напрасны. Как сказал представитель Брюсселя, израильский президент хорошо его принял.

20 ноября глава европейской дипломатии дал интервью испанской газете Pais, в ходе которого призвал правительство Израиля следовать «правилам ведения войны» во время операции в секторе Газа. В частности, дипломат указал на необходимость осуществлять бомбардировки с учетом возможных жертв среди гражданского населения.

По мнению Борреля, атака палестинского движения ХАМАС на Израиль является ужасным и неоправданным поступком. Тем не менее боевые действия необходимо вести по определенным правилам, которые Израиль также должен соблюдать.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил генерального секретаря организации Антону Гутерриша в политизированной позиции по ситуации в секторе Газа.