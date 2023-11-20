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Финляндия приготовилась закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией

IltaLehti: Финляндия закроет пропускные пункты на границе с РФ к 22 ноября

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Финляндия готова закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на 22 ноября. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета IltaLehti.

По данным издания, соответствующее решение правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять 20 ноября.

На прошлой неделе правительство Финляндии приняло решение закрыть до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус».

В дальнейшем живущие в Финляндии россияне вышли на митинг к зданию парламента в Хельсинки с требованием открыть КПП на российско-финской границе. Граждане РФ обвинили финские власти в ограничении прав на встречу с семьями и свободу передвижения. Петиция против закрытия пропускных пунктов собрала 10 тысяч подписей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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