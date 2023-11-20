Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал цели саммита ОДКБ в Минске

Лукашенко надеется, что саммит ОДКБ поможет укрепить оборону и безопасность

close
100%
Markus Schreiber/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, передает БелТА. По информации агентства, в рамках переговоров стороны обсудили предстоящий саммит организации, который должен пройти в Минске 23 ноября.

«Я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что встреча лидеров стран — участниц ОДКБ проходит на фоне непростого периода в регионе. Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона ответственно подходит к организации саммита и собирается провести его достойно.

Ранее Лукашенко пригласил Путина на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Белоруссии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий