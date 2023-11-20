Лукашенко назвал цели саммита ОДКБ в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, передает БелТА. По информации агентства, в рамках переговоров стороны обсудили предстоящий саммит организации, который должен пройти в Минске 23 ноября.

«Я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что встреча лидеров стран — участниц ОДКБ проходит на фоне непростого периода в регионе. Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона ответственно подходит к организации саммита и собирается провести его достойно.

Ранее Лукашенко пригласил Путина на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Белоруссии.