Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель призвал Израиль соблюдать правила войны

Боррель: бомбардировки в Газе должны учитывать жертвы, к которым они приводят

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» при проведении своей операции в Газе. Об этом сообщает испанская газета Pais.

«У войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят», — отметил Боррель.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе «абсолютно ужасна», и признал, что палестино-израильский конфликт «вызывает серьезные разногласия в Европе».

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать.

18 ноября телеканал CNN передавал, что израильская армия якобы подбросила оружие в больницу в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ЦАХАЛ заявил об обнаружении под больницей «Аш-Шифа» в Газе 55-метрового тоннеля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий