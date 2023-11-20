Боррель призвал Израиль соблюдать правила войны

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» при проведении своей операции в Газе. Об этом сообщает испанская газета Pais.

«У войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят», — отметил Боррель.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе «абсолютно ужасна», и признал, что палестино-израильский конфликт «вызывает серьезные разногласия в Европе».

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать.

18 ноября телеканал CNN передавал, что израильская армия якобы подбросила оружие в больницу в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ЦАХАЛ заявил об обнаружении под больницей «Аш-Шифа» в Газе 55-метрового тоннеля.