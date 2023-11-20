Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин заявил об успехе отношений России и Китая

Си: отношения КНР и РФ выдержали испытания сложностями международной обстановки

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Отношения России и Китая выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин намерен их развивать. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Десятого Диалога Единой России и китайской Коммунистической партии, передает ТАСС.

Лидер КНР отметил, что мир вступил в новый период турбулентности и преобразований, и в таких условиях российско-китайские отношения смогли преодолеть испытания.

В 2024 году Россия и Китай отметят 75-летие установления дипломатический отношений. Си заверил, что Пекин готов развивать с Москвой двусторонние отношения в «духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран».

На прошлой неделе в поместье Филоли к югу от Сан-Франциско состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американский лидер назвал встречу одной из самых продуктивных; китайский политик заявил, что отношения стран ждет «светлое будущее». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий