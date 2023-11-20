Си Цзиньпин заявил об успехе отношений России и Китая

Отношения России и Китая выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин намерен их развивать. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Десятого Диалога Единой России и китайской Коммунистической партии, передает ТАСС.

Лидер КНР отметил, что мир вступил в новый период турбулентности и преобразований, и в таких условиях российско-китайские отношения смогли преодолеть испытания.

В 2024 году Россия и Китай отметят 75-летие установления дипломатический отношений. Си заверил, что Пекин готов развивать с Москвой двусторонние отношения в «духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран».

На прошлой неделе в поместье Филоли к югу от Сан-Франциско состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американский лидер назвал встречу одной из самых продуктивных; китайский политик заявил, что отношения стран ждет «светлое будущее». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».