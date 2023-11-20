Кабмин направит более 3 млрд рублей на выплаты блокадникам

Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату ветеранам-блокадникам. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Отмечается, что размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей. Она предназначена как для блокадников в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты должны получить около 60 тысяч человек, указали в Кабмине.

В документе указано, что выплаты получит ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все необходимые бумаги уже подписаны, отметили в правительстве.

14 ноября Госдума во втором и третьем чтениях приняла законы, согласно которым пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5%, а военных — с 1 октября увеличатся на 4,5%.

Ранее бойцам ЧВК «Вагнер» вручили первые удостоверения ветеранов.