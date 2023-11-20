Глава Пентагона прибыл в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о прибытии в Киев для встречи с руководством Украины и сообщил о поддержке со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

«Прибыл в Киев, чтобы встретиться с лидерами Украины», — сказал он.

Остин подчеркнул, что планирует своим визитом «передать важное послание» о том, что »США продолжат поддерживать Украину».

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Пентагона заканчиваются деньги не только для вооружения Украины, но и на восполнение собственных запасов.

До этого в Пентагоне не стали уточнять, на сколько еще хватит выделенных украинским властям средств. Заместитель пресс-секретаря министерства обороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх сказала, что такая информация не принесет Украине никакой пользы и может быть использована российской стороной в своих целях. В то же время она указала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление и нуждаются в постоянной поддержке.

Ранее в Пентагоне предрекли «трудный и мрачный» год для Украины.