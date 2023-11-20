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Экс-премьер Украины высказался о введенных против него санкциях

Экс-премьер Украины Азаров назвал санкции Зеленского очередной расправой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший премьер Украины Николай Азаров полагает, что введенные против него украинскими властями санкции — внесудебная расправа. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Санкции Зеленского и СНБО в отношении меня — это не что иное, как очередная внесудебная расправа», — написал Азаров.

До этого Азаров выразил мнение, что конфликт на Украине не завершится в случае победы на выборах в США Трампа.

18 ноября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении граждан РФ и юридических лиц.

На этот раз в список попали 37 компаний и 108 человек, в числе которых экс-премьер Украины Николай Азаров, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие.

Ранее бывший премьер Украины предсказал будущее Киева на пути к членству в ЕС.

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