Конфликт на Украине не завершится в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Трамп предупреждал, что эскалация конфликта на Украине грозит третьей мировой войной, и обещал восстановить мир в течение суток в случае своего переизбрания.

Азаров назвал Трампа реалистом, при котором вряд ли возможно завершение украинского конфликта.

«И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?! Пусть он в каком угодно виде, но существует», — написал экс-премьер Украины.

Он добавил, что для Соединенных Штатов важно, чтобы человеческий ресурс продолжал истощаться, отвлекалось внимание от вопросов развития, инфраструктуры. По мнению Азарова, США будут придерживаться этой политики до тех пор, пока на Украине не сменится власть.

Накануне Азаров заявлял, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз снова отдаляются, при этом путь в евросодружество не дал украинцам ничего, кроме роста цен и тарифов.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.