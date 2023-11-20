В российском МИД пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере

Москва зеркально ответит на недружественные шаги Лондона в визовой сфере. Об этом заявил РИА Новости директор Второго Европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

Он рассказал, что граждане РФ продолжают сталкиваться с ситуациями, когда получить визу в Великобританию практически невозможно. Причем речь идет не только о туристах, но и о россиянах, которые работают в Британии по контрактам. Также с проблемами сталкиваются желающие посетить родственников или воссоединиться с семьями.

Англичане в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями граждан Украины. А они для Лондона является безусловным приоритетом, отметил дипломат.

По словам Беляева, предупреждение касается и работающих в России сотрудников британских СМИ. По его словам, одной из мер воздействия стал отзыв журналистских аккредитаций или запрет на въезд в страну.

Он посоветовал россиянам не пытаться оформлять визы в Великобританию, а также не посещать эту страну, чтобы избежать финансовых потерь, до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Ранее стало известно, что Россия закрывает четыре визовых центра во Франции.