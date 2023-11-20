Потенциальная глава МИД Аргентины исключила ее вступление в БРИКС

Потенциальная глава МИД Аргентины Диана Мондино исключила вступление страны в БРИКС в случае ее прихода на этот пост после победы Хавьера Милея на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мондино, она не понимает, с чем связан интерес к вступлению страны в этот клуб.

До этого посол РФ Феоктистов выразил надежду на присоединение Аргентины к БРИКС при Милее.

Клуб БРИКС был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

По итогам второго тура выборов противник вступления Аргентины в БРИКС и сторонник радикальных либеральных реформ в стране Хавьер Милей набрал 55,95% голосов, что достаточно для победы в выборах.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.