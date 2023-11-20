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Избранный президент Аргентины Милей выступил с первым заявлением после победы

Новый президент Аргентины Милей заявил о необходимости радикальных реформ

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Tomas Cuesta/Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил о необходимости проведения радикальных реформ в стране и избавления от всепроникающей роли государства. Его слова приводит La Nacion.

«Ситуация драматична, нет места для постепенности, для половинных мер. <..> У Аргентины есть будущее и оно либеральное», — подчеркнул он.

Милей известен тем, что через 35 лет пообещал сделать Аргентину великой державой.

«Я хочу правительство, которое выполняет свои обязательства, уважает частную собственность и свободную торговлю», — заявил политик и призвал правительство сохранять ответственность перед избирателями до конца мандата.

До этого стало известно, что Милей набрал свыше 55% на президентских выборах в Аргентине.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей заявлял, что не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее посол России прокомментировал победу Милея на выборах главы Аргентины.

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