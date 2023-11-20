«Безопасный» коридор из Газы назвали «дорогой смерти»

Эвакуированный из Газы россиянин Эльнажар Исмаил назвал «безопасный» коридор из сектора «дорогой смерти». Его слова приводит РИА Новости.

По словам мужчины, по пути через этот коридор он видел лежащие на дороге тела палестинских беженцев.

«Нет места в Газе, которое безопасно, от севера до юга, умирают, гибнут люди. <..>. Не дай бог телефон держишь в руках или еще что, сразу стреляют», — рассказал он.

При этом Исмаил напомнил, что у двух миллионов жителей Газы уже многие дни нет воды, электричества, света и интернета, а в последнее время еще и еды.

До этого ХАМАС призвал ЛАГ и ОИС открыть гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.