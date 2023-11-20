Президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине

Бразилия продолжить сотрудничать с Аргентиной после победы Милея на выборах президента страны возглавляющего Либертарианскую партию Хавьера Милея, выступающего против присоединения страны к БРИКС, Колумбия считает его победу печальной для Латинской Америки. Об этом заявили президенты двух стран на своих страницах в соцсети Х.

«Демократия — это голос народа, и его всегда следует уважать. <…> Желаю удачи и успехов новому правительству. Аргентина — великая страна и заслуживает всего нашего уважения. Бразилия всегда будет готова сотрудничать с нашими аргентинскими партнерами», — написал бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

«Крайне правые победили в Аргентине, это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки», — заявил президент Колумбии Густаво Петро и добавил, что неолиберализм больше не может ответить на актуальные проблемы человечества.

До этого стало известно, что после подсчета 86,59% избирательных бюллетеней Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине. Во втором туре он набрал 55,95% голосов.

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