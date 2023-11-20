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Противник вступления Аргентины в БРИКС Милей одержал победу на выборах президента страны

Противник вступления Аргентины в БРИКС Милей победил на президентских выборах

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Natacha Pisarenko/AP

Политик крайне правого направления, являющийся противником вступления страны в БРИКС, Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине, сообщает РИА Новости.

Во втором туре выборов Милей набрал 55,95% голосов. Это стало известно после подсчета 86,59% избирательных бюллетеней.

Его соперник от правящей партии, министр экономики Серхио Масса получил 44,04%.

Ранее сообщалось, что Масса признал свое поражение на выборах и поздравил Милея с избранием на пост президента страны.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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