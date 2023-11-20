Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что победили на выборах

Оба кандидата в президенты Аргентины считают, что они победили во втором туре выборов, сообщает телеканал TN. По данным окружения министра экономики Серхио Массы, его команда считает, что он выиграл с небольшим отрывом. В то же время команда депутата Хавьера Милея утверждает, что он одержал убедительную победу.

Закон в Аргентине запрещает публиковать данные экзитполов раньше, чем через 3 часа после завершения голосования. Участки закрылись в 18:00 (00:00 мск). Официальные результаты ожидаются после 21:00 (03:00 мск).

Милей, который возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает», выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк страны и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Он также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Масса, выдвигающийся от правящего альянса «Союз ради родины», обещает сосредоточиться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора. Он также уделяет особое внимание стимулированию экспорта, чтобы увеличить поток иностранной валюты в страну и решить проблему недостатка резервов и инфляции.

Советник Массы по вопросам внешней политики Густаво Пандиани заявил, что Аргентина должна развивать отношения со всем миром, а отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята после августовского саммита группы, был бы большой ошибкой.

Новый президент вступит в должность 10 декабря, кто это будет, пока неизвестно.

19 ноября в Аргентине открылись избирательные участки в рамках второго тура президентских выборов. На место нового лидера страны претендует министр экономики Серхио Масса и оппозиционный «анархокапиталист» Хавьер Милей. Опросы показали минимальный разрыв между претендентами, а эксперты считают исход выборов непредсказуемым. При этом голосование проходило на фоне шестой рецессии в стране за последние 10 лет и угрозы дефолта. Чего ждать от выборов, как на голосование повлияли фанаты Тейлор Свифт и при чем тут бензопила — в материале «Газеты.Ru».

Ранее с рейса авиакомпании Emirates из Дубая (ОАЭ) в Буэнос-Айрес (Аргентина) сняли 20 россиян.