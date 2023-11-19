Иран призвал Россию активизировать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке

Россия должна играть более активную роль в установлении мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Как рассказали в иранском МИДе, главы ведомств двух стран провели телефонный разговоров, в ходе которого обсудили ситуацию в секторе Газа.

«Амир Абдоллахиан, назвав важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега [реки Иордан], подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе», — говорится в заявлении.

19 ноября власти Израиля раскритиковали захват йеменскими хуситами-мятежниками грузового корабля Galaxy Leader в Аденском заливе. Они также обвинили в этом Иран.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.