В Демпартии США беспокоятся из-за возраста и рейтинга популярности Байдена

Однопартийцев американского президента-демократа Джо Байдена беспокоят возраст нынешнего президента, а также непопулярность его экономических реформ и более низкий уровень рейтинга одобрения среди избирателей, чем у бывшего главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico.

По данным издания, больше всего представителей Демократической партии беспокоит возраст Байдена, который планирует переизбраться на высший государственный пост в ноябре следующего года. Байдену 20 ноября исполняется 81 год, и демократы требуют от его избирательного штаба найти стратегию, позволяющую нейтрализовать влияние этого вопроса на популярность кандидата.

Кроме этого, сторонники Байдена беспокоятся, что политику «с трудом удается преподносить свои экономические достижения». Еще одним предметом опасения стало то, что избирательный штаб действующего президента не принимает достаточно мер для борьбы с «надвигающейся угрозой со стороны Трампа», который является фаворитом гонки и кандидатом в президенты США от республиканцев.

Ранее из результатов опроса NBC News стало известно, что рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.