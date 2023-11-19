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Зампостпреда России при ООН заявил о намерении США «бросить» Украину

Полянский: США собираются бросить Украину, поскольку режим в Киеве скоро падет

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США намерены отказаться от помощи Украине, поскольку режим в Киеве уже скоро падет. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими ее вассалами», — считает зампостпреда.

По его словам, в результате Соединенные Штаты «столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства Соединенных Штатов. В документе нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю.

Закон обеспечит финансирование приоритетных направлений. До 19 января 2024 года деньги будут направляться на военное строительство, нужды ветеранов, обеспечение работы Министерства энергетики, транспорт и жилищное строительство. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.

При этом выделение средств Украине и Израилю документом не предусмотрено.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи украинским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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