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Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию в Газе

Лавров и глава МИД Ирана обсудили необходимость прекращения огня в Газе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом ситуацию в Газе. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе министерства отметили, что ходе разговора стороны особое внимание уделили текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Министры выразили общую обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа.

«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению», — сообщили ведомства.

До этого Лавров заявил, что Каир играет важную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. По его словам, возможности Египта как государства и мирового игрока выходят за пределы Ближнего Востока и Африки.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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