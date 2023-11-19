Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию в Газе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом ситуацию в Газе. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе министерства отметили, что ходе разговора стороны особое внимание уделили текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Министры выразили общую обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа.

«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению», — сообщили ведомства.

До этого Лавров заявил, что Каир играет важную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. По его словам, возможности Египта как государства и мирового игрока выходят за пределы Ближнего Востока и Африки.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.