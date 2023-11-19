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В конгрессе США рассчитывают утвердить поддержку Украине и Израилю до конца года

NBC: конгресс США надеется утвердить помощь Украине и Израилю до конца года

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Depositphotos

Конгресс США рассчитывает до конца нынешнего года утвердить запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы до конца 2024 года, передает телеканал NBC News, ссылаясь на осведомленные источники.

Как заявил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, демократы и республиканцы искренне заботятся об одобрении помощи этим двум государствам, а также невинным мирным жителям в секторе Газа. Он выразил надежду, что они смогут «прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит того, на чем настаивает».

«Мы начнем работать над этим сразу же, как только вернемся к работе после Дня Благодарения», — добавил политик, которого цитируют собеседники телеканала.

Ранее стало известно, что Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства Соединенных Штатов. В документе нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю.

Закон обеспечит финансирование приоритетных направлений. До 19 января 2024 года деньги будут направляться на военное строительство, нужды ветеранов, обеспечение работы Министерства энергетики, транспорт и жилищное строительство. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.

При этом выделение средств Украине и Израилю документом не предусмотрено. В связи с чем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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