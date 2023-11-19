Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что глава Украины Владимир Зеленский сам подготовил почву в стране для «Майдана-3» и Россия «здесь ни при чем», передает РИА Новости.

По его словам, нынешний глава украинского государства «умудрился за короткий отведенный срок сделать то, что не смогли» предыдущие президенты Украины, — «ввергнуть страну в хаос и руину». Парламентарий заявил, что Зеленский является «кровавым диктатором», которого «снесет» украинский народ.

Как считает депутат, для того, чтобы спасти Украину, ее народу необходимо сначала «скинуть губительное ярмо», которое насаждали извне после госпереворотов в 2004 и 2014 годах.

Он также указал, что украинский народ должен быстрее свергнуть «обезумевшего Зеленского, вцепившегося как спрут в страну своей демонической властью и уничтожающего без разбору своих или чужих, ради собственного благополучия». Если это произойдет, то будет «больше шансов сохранить оставшееся население многострадальной Украины и вернуть мир и согласие на ее землю», добавил Шеремет.

До этого Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия намерена расколоть украинское общество и сместить его с поста президента. Он также выступил с утверждением, что разведка доложила ему о существовании плана «Майдан-3».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.