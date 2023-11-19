Путину подарили португальский словарь к грядущему саммиту G20 в Бразилии

Президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос вручил российскому президенту Владимиру Путину разговорник по португальскому языку в преддверии саммита «Большой двадцатки», который состоится в Бразилии осенью следующего года. Об этом даритель рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я подумал, что президенту России не помешает иметь разговорник по португальскому языку», — заявил Барриентос в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Он добавил, что долго ожидал встречи с российским лидером, но в ходе телепередачи ему не смогли предоставить слово.

«В ближайшее время будет проведен саммит G20 в Бразилии», — пояснил глава Делового совета БРИКС, отметив, что с 1 декабря председательство в объединении переходит к этой латиноамериканской стране.

Перед этим стало известно, что Путин на следующей неделе примет участие в виртуальном саммите Группы двадцати и в телемосте лидеров БРИКС.

Ранее Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись оружейными подарками — карабинами российского и северокорейского производства.