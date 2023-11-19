Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что мировому общественному мнению понадобилось 18 месяцев на то, чтобы осознать успех России. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

Так политик отреагировал на недавнюю статью в американской газете The Wall Street Journal, заголовок которой гласит: «Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России».

«Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге все равно прийти к этому», — отметил Филиппо.

Он также указал, что даже такое солидное западное издание, как эта газета, «отвернулось» от Украины. По словам политика, необходимо перестать посылать оружие и миллиарды Киеву, чтобы прекратить «бойню».

В ноябре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что победы Украины в конфликте с Россией в ближайшее время не предвидится.

В этом же месяце французский эксперт по геополитике Каролин Галактеро заявила, что Вооруженные силы Украины рискуют оказаться загнанными в угол. По ее словам, это может произойти в результате наступления российских войск на нескольких направлениях.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.