В Госдуме назвали решение Финляндии закрыть КПП русофобским

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе и напомнил финским властям пословицу, что «без брата проживешь, а без соседа нет».

«Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения», — сказал депутат.

По его словам, финское правительство в одностороннем порядке перечеркнуло многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи, встав на путь конфронтации.

Шеремет добавил, что власти Финляндии принимают заведомо ущербные для своей страны решения и обрекают свой народ на ненужное противостояние.

До этого правительство Финляндии приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Правительство страны уточнило, что может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация с угрозой общественному порядку или безопасности изменится.

Ранее финские военные начали строить барьер на границе с Россией.