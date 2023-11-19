Американский военный в отставке рассказал о невозможности победы Украины

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией военным путем. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По его словам, конфликт стоит остановить для того, чтобы линия фронта не отодвинулась на Запад. Он также отметил, что финансовая и военная поддержка не смогла дать никаких результатов, что по его мнению, говорит о том, что Украина не победит военным путем.

Ранее сообщалось, что властям Украины ради достижения мира с Россией придется отдать территории. По данным журналистов, многие зарубежные эксперты допускали такой исход событий.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США сейчас не видят возможности завершения украинского конфликта на условиях, которые бы устраивали Вашингтон. Кроме того, он перечислил условия мира, которые устраивают Вашингтон, указав среди них «уважение суверенитета» Украины, вывод Вооруженных сил России и успехи украинских войск в возвращении назад потерянных территорий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.