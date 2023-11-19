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Путин примет участие в онлайн-саммите G20

Путин 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Ожидается, что президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в виртуальном саммите Группы двадцати (G20) и в телемосте лидеров БРИКС. Об этом сообщалось в программе «Москва. Кремль. Путин».

Организованный Индией онлайн-саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября.

Кроме этого, на следующей неделе российский президент планирует встретится в Москве с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, а на 23 ноября у российского лидера назначено проведение саммита лидеров ОДКБ в Минске. На нем Путин планирует присутствовать очно.

Также в эфире сообщили, что на следующей неделе президент планирует принять участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey (22-24 ноября).

Также в графике российского президента на следующей неделе есть совещание с правительством по теме общественного транспорта в регионах и поздравление российских налоговиков с профессиональным праздником (21 ноября).

Официально пресс-служба Кремля не анонсировала график президента на следующую неделю.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал декабрьскую встречу главы государства с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества по правам человека (СПЧ).

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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