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Бывший премьер Украины предсказал будущее Киева на пути к членству в ЕС

Премьер Азаров: путь Украины в Евросоюз не дал ничего, кроме роста цен и тарифов

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Ivan Sekretarev/AP

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз снова отдаляются, путь в евросодружество не дал украинцам ничего, кроме роста цен и тарифов. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его оценке, украинский резидент Владимир Зеленский едва ли сможет похвастаться в декабре перед жителями своей страны тем, что евродепутаты на грядущем саммите одобрят начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз.

«Заявления [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран--членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе», — написал Азаров.

Он также отметил, что до начала просьб Киева о вступлении в ЕС, граждане Украины «жили значительно лучше», а за прошедшие девять лет, то есть с 2014 года, в республике многократно выросли цены и тарифы, а свыше половины населения существует за чертой бедности.

«С момента «начала пути» в Европу тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, цены выросли в четыре раза», — резюмировал политик.

Перед этим Азаров предположил, что переговоры по вступлению Киева в Европейский союз вряд ли начнутся в текущем году, их старт перенесут на март 2024 года.

Ранее евродипломат заявил, что ряд стран ЕС выступят против членства Украины в содружестве.

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