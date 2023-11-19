Стороны переговоров по Газе близки к согласию по освобождению заложников

Премьер-министр и глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к соглашению об освобождении палестинских заключенных на израильских заложников. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Сделка по обмену заложниками и заключенными была непростой, но сейчас мы в большей степени уверены, что близки к соглашению». — сказал аль Тани.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что сделка по освобождению заложников в секторе Газа пока не заключена. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что между Израилем и ХАМАС при участии США будет заключена сделка о пятидневном перемирии взамен на освобождение нескольких десятков заложников.

До этого газета The Washington Post сообщила, что США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению договора о паузе в боях.

По данным издания, освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, может начаться в «ближайшие несколько дней». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, радикалы захватили сотни заложников и угнали их на территорию анклава.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.