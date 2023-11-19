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В Латвии призвали не допустить «предубеждений и усталости» в поддержке Украины

Спикер сейма Латвии Миериня призвала не допустить усталости в поддержке Киева

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Evgen Kotenko/Reuters

Спикер сейма Латвии Дайга Миериня призвала не допустить «сомнений, предрассудков, предубеждений и усталости» в поддержке Киева, заявив о необходимости «мощных и решительных действий». Об этом пишет Delfi.

По ее словам, необходимо поддерживать «максимальное усиление способностей Украины».

Миериня также заявила о необходимости содействовать укреплению НАТО, завершив создание «единого и свободного европейского пространства».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия доказала, что ее не победить на поле боя.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США и Евросоюз решили участвовать в конфликте на Украине, основываясь на своих «совершенно фантастических» прогнозах, и просчитались в своем стремлении победить Россию на поле боя.

Ранее в Пентагоне назвали условие для победы России в украинском конфликте.

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